日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希在10日投出「完全比賽」，其中包含連續13K、共19K超狂紀錄，今天他再次為羅德先發對決火腿，外界期待他能續創高峰。可惜他最後並未投完9局，但仍繳出8局無安打完美表現，加上前一場已連17局沒被安打，並連續解決24人，相當可怕。

今天佐佐木朗希同樣維持超高水準表現，總計投了8局火飆14K沒有被敲出任何安打，可惜他投完8局已花了102球，而雙方仍處於0：0，教練決定將他換下，不為了超級紀錄冒任何風險，同時因為球隊沒有得分、對方也無人上壘，他確定無關這場比賽的勝敗。

賽前羅德確定派出佐佐木朗希投球後，火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志就預告會用戰術來阻止他，新庄剛志開玩笑說：「我會讓全員擺出短打觸擊。」此外他也強調隊員必須積極進攻，從第一球就要開始揮棒，感覺不會讓佐佐木朗希太好過。

而新庄剛志今天真的出了奇招，洋將阿爾坎塔拉(Raul Alcantara)在對決佐佐木朗希時一度擺出短棒，不過之後仍被三振出局。此外佐佐木朗希比賽前2局都投出三振，包含上一場連25局都有三振，追平歐力士王牌山本由伸，並列日職本土球員紀錄。