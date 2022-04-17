彰化縣葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增６名確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增６名確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增６名確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增６名確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增６名確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增1210例本土個案，彰化縣新增6人，新增1例參加阿妹演唱會、彰基二林群聚鏈再添2例、宜蘭北台灣進香新增1例、到苗栗大湖參加校友群聚感染後從職場傳播再增1例，此外還新加1例有雲林和台南旅遊史。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，北台灣進香團在新增發病是姊妹檔出遊，姊姊先發病，妹妹今天也發病了，都在再控管之中；參加苗栗大湖校友會一家3口感染後，爸爸在雲林工作職場也傳播給另1人同住彰化；彰基二林群聚新增70多歲男子到過衛教室感染，另名是參加工作會議確診傳播給家人，打過3劑，CT值32，是很早感染案例。所以勤洗手也很重要，可以減少染疫的風險。

此外，30多歲男子參加阿妹演唱會後，13日又參加台中市餐飲社交活動，打過兩劑BNT確診。另外30多歲男性打過3劑莫德納，有到雲林夜市和台南商場的旅遊史確診。

彰化縣衛生局公布最新足跡，包括彰化市星巴克彰基門市、彰化市民權路阿添蛤仔麵小吃店。

彰化縣長王惠美表示到過疫情熱區，有呼吸道症狀，才需要用快篩，也請家長注意，孩童感染有前兆，症狀包括喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽和發燒，若有呼吸症狀、胸痛等請盡速就醫。並表示，衛福部已首度公布開放5至11歲兒童，施打莫德納，但劑量只有成年人一半，間隔28天，始得打第二劑，目前國內已沒有BNT。