嘉義縣今天新增1例確診案34503，男性46歲溪口鄉人，縣府公布2例外縣市確診者來大林鎮參加綜藝節目錄影、水上鄉探親足跡，其中31人錄影間期都沒戴口罩。

案34503在他縣市服務，16日因肌肉痠痛、頭痛，自行至醫院PCR採檢後確診，11日曾到他縣市分公司，12日至15日均往返公司住家及外縣市業務拜訪，匡列居家隔離28人，自主健康管理13人，縣內足跡單純。

另外，16日他縣市公布確診者案32738，13日從外縣市搭火車到大林，參加大林聖賢宮綜藝節目錄影活動，錄影相關工作人員及觀眾31人均為外縣市民眾，表演錄影全程皆未戴口罩，匡列廟方人員2人及縣內參加錄影活動特別來賓2人，4人PCR採檢陰，居家隔離。

還有16日他縣市確診母子曾於11日到水上鄉訪親，接觸家人1人PCR採檢陰性，足跡包括水上鴨肉羹、圓環早餐店、水上鄉農會，匡列3人自主健康管理、8人自我健康監測。上述兩案共匡列15名人員PCR皆為陰性。