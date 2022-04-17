美國職籃女星葛萊娜（Brittney Griner）不幸在美俄關係低點的時候落入俄政府手中。根據《美聯社》報導，其實這些職籃女將對俄羅斯的印象還不錯，至少俄國老闆對她們要比美國老闆好多了。WNBA頂級球星年薪約為50萬美元，她們到俄羅斯打球的待遇可達100萬至150萬美元（新台幣4369萬）。

米爾頓瓊斯（DeLisha Milton-Jones）是早年第一批赴俄打球的女將，她那時代的頂級年薪為12.5萬美元，俄羅斯老闆對她們非常好，給予五星級的待遇，豪華公寓與西式廚房，給她們時差休息日，周末派私人飛機送她們到法國巴黎去血拼，附送幾萬美元購物金，住進最好的飯店。「我們被寵上天了，雖然不知他們哪來的錢，我們也不在乎，反正只是去工作。」

在俄羅斯打球最辛苦的就是語言不通、舉目無親（在歐洲容易遇到美國人，在俄羅斯很難）。每天下午3點太陽下山，5點之後天空一片漆黑，還有零下40度的刺骨低溫。女將桃樂西（Diana Taurasi）形容在俄羅斯打球就是「優渥且寂寞」，這一直到現在網路發達之後才有改善。

葛萊娜這次在俄羅斯海關因為持有大麻電子菸被捕，不僅與家鄉失聯，還面臨最高10年徒刑。雖然這是她自己行為不當，同時有一些美國媒體認為是WNBA待遇不高，才讓女籃球員受不住高薪誘惑跑去俄羅斯打球。※中時新聞網提醒您：遠離毒品，保護家人！