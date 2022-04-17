桃園市政府公布28處確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園17日新增180例本土個案，市府公布最新疫調足跡有28處，分佈於桃園、中壢、大溪、八德、龜山、蘆竹、大園區，其中可見多家連鎖超商、賣場，還有運動場館、教會、KTV及影城。

市府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。如期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。