台灣民主太平洋聯盟今（17日）舉辦「2022論壇–從馬關條約談兩岸新關係」，前副總統呂秀蓮表示，由馬關條約、俄烏戰爭得知，台灣沒有現狀可以維持，除了備戰外還要避戰，突破現狀避免戰爭，「維持現狀是自我麻痺！」

論壇由呂秀蓮主講，邀請中國時報總編輯王銘義、立委何志偉、輔仁大學學術特聘教授何思慎、國家展望文教基金會董事長彭百顯與談，暢談馬關條約簽署後對台灣的影響以及兩岸的新關係。

呂秀蓮表示，1985年4月17日清、日代表在日本下關春帆樓簽訂「清日講和條約」，也就是馬關條約，清、日各6位代表還有美國代表，卻沒有台灣代表，清廷同意把台灣本島、澎湖及遼東半島「永久讓與」日本，日本後來放棄遼東半島，僅剩下台灣、澎湖成為日本的殖民地。

呂秀蓮細敘馬關條約當時的國際現況，美國建議英法俄共同出面，英國曾將台灣視為占領目標，法軍曾砲轟過基隆及淡水，德國持續保持觀望態度，最終結果俄德法促成日本宣布「承認台灣海峽為各國公共航路，宣布海峽非日本專有或管轄。」、「保證不將台澎讓與他國。」

呂秀蓮指出，要告知大陸領導，不要再說台灣是中國神聖不可分割的領土，當說出這句話時，代表故意忽略馬關條約，此外，更不要忘記127年4月17日台灣226萬先民被當成戰利品，接受日本殖民50年。

呂秀蓮也提及，現在的危機除了要擔心疫情外，因為戴著口罩大家對於戰爭的威脅有口難言，口罩把希望和平、害怕戰爭的心聲封住了，試問戰爭絕對必要嗎？從俄烏戰爭分析，結論是兩敗俱傷。

呂秀蓮強調，當然要備戰，肯定國防部、三軍、感謝美國給武器，更重要是，台灣人民不能再停留在維持現狀，那是自我麻痺，沒有現狀可以維持，再者，不要以為美國會派兵保護，看看烏克蘭的現況，試問萬一台海開戰，有哪一個國家會來保護嗎？