《綜藝大集合》曾於13日在嘉義大林進行錄製。（摘自臉書）

台灣連3日本土確診者破千例，令不少民眾感到擔憂。嘉義縣今（17日）指出16日台南市所公布的確診者案32738，曾在8日北上參加張惠妹演唱會，也在13日由台南搭乘火車至嘉義大林聖賢宮參加民視《綜藝大集合》錄影，對此，所屬電視台表示，「經與製作單位連繫，表示全部藝人與工作人員已完成快篩且皆為陰性，後續將持續加強注意防疫工作。」

案32738為30多歲男性，已接種3劑疫苗，目前Ct值為15.6，他在4月14日出現體溫偏高、喉嚨痛、頭痛等症狀，快篩結果呈現陽性，便馬上至醫院採檢。4月15日PCR結果呈現陽性。

該案曾在8日北上參加張惠妹演唱會，並在4月13日從台南搭乘火車至嘉義大林，15點30分至17點30分在大林聖賢宮參加《綜藝大集合》錄影，當天錄影相關工作人員及觀眾31人均為外縣市民眾，錄影過程中全程皆未戴口罩。疫情期間因廟方未開放入內參拜，本案僅匡列廟方人員2人及縣內參加錄影活動特別來賓2人，4人均完成PCR採檢，居家隔離。

嘉義縣大林鎮聖賢宮11日在臉書發文號招民眾、信徒參與錄影活動，「大林聖賢宮歡迎各位部門與忠義會幹部及會員義工，還有十方信眾一同來參加4月13號（三）綜藝大集合的節目錄影。」為加強防疫，廟方也強調「未打滿兩劑疫苗不能進入，需要帶健保卡或小黃卡做檢查。」