北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

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北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

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台北市今(17)日新增201例本土，內湖區最多29例，中山區27例，其中201例本土中與酒店、酒吧及夜店等娛樂場所新增5例、KTV相關新增1例、幼兒園相關新增3例，跟澎湖親友團旅遊相關新增12例；居隔期間轉陽有39例。

北市衛生局表示，昨日匡列市政大樓確診員工接觸者共計18人居家隔離，17人PCR採檢結果為陰性，1人檢驗中；市政大樓辦公場所及公共場域環境清消，並請所有員工加強自我健康監測。

北市衛生局今也公布案31146、31450、32076、32082、32482、32505、32511、32813、32827、33241、33243、33249、33453，在北市公共場域足跡，曾赴金色三麥南港CITYLINK店、龍亨酒店、錢櫃忠孝店等場域。

北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或臺北市防疫專線02-23753782詢問。