「大坑蝶螢嘉年華」16日在大坑生態園區正式開幕。（台中市觀旅局提供）

「大坑蝶螢嘉年華」16日在大坑生態園區正式開幕，有民眾最期待的賞螢活動。（台中市觀旅局提供）

一年一度「大坑蝶螢嘉年華」16日在大坑生態園區正式開幕，除有專業導覽、螢火蟲幼蟲觀察、夜間生態演講，還有民眾最期待的賞螢活動，可在夜晚的大坑看到螢螢星光穿梭林間，今年共有8場解說活動，19日將開放第二波報名，有興趣民眾手腳要快。

觀旅局指出，為讓活動效益擴增至在地產業，今年特別結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功即可獲得大坑商圈會員店家的消費券，消費滿額還可享受優惠。此外，今年大坑商圈還推出2022大坑商圈嘉年華，「坑店家好食券part2」活動，結合在地商圈及店家，共同推廣大坑美食，歡迎民眾大手牽小手，一起到大坑賞螢、賞蝶，慢遊自然、享受美食。

觀旅局表示，民眾也可透過5月15日開始的「大玩台中」APP專頁功能，參與探索尋寶集章遊戲，到大坑生態園區完成任務，收集滿5個徽章即可參加抽獎，獎品有200份手繪蝴蝶陶瓷吸水杯墊，還有總計2萬點Line Point可拿。

觀旅局說明，昨開幕活動中除有人偶娃娃帶動唱，還有大野狼、小紅帽演出情境劇，配合聯合國永續發展目標(SDGs)中的保育陸域生命、維持生物多樣性議題，結合大坑生態園區蝴蝶多樣性特色，獲得現場小朋友熱情回應。

台中市風景區管理所也提醒大家，大坑生態園區為免費開放的戶外場域，如需在活動外自行賞螢，請注意自身安全，也建議戶外活動穿著長褲、布鞋、戴帽，如有自備手電筒請記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾，也請輕聲細語，勿大聲喧嘩，留意腳步，勿任意捕捉，影響螢火蟲的棲息環境。另為因應疫情，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請佩戴口罩，更多旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（https：／／travel.taichung.gov.tw／）查詢。