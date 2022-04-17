女星大S(徐熙媛)去年與汪小菲離婚，男方隨即傳出有了網紅新歡張穎穎，而時隔3個月，大S也趕上進度宣布與24年前舊愛具俊曄再婚，之後汪小菲與張穎穎分別發文否認彼此交往，汪母張蘭也從最初的喊話「想念大S」、「只有一個兒媳」，改變態度力挺兒子，要他「好男不跟女鬥」。

大S再婚後，張蘭原先展現大方態度，表示身為單親媽有同理心，不會去搶孫，到後來直言是要不回孫子，要孩子們「過得不好來找奶奶」，並力挺汪小菲，說他「比韓國貨強多了」，多次為他抱不平，表示汪小菲這段時間受盡委屈。

而除了兒子、前媳婦的事情外，幾乎天天開直播的張蘭，感情世界也備受網友關注，眾人皆知她與汪小菲的爸爸汪則翰離婚多年，成了女強人獨自帶大兒子，但最近她在直播中被網友們逼問：「妳老公是誰啊？」，張蘭竟然鬆口秒回：「我老公是汪小菲的爸爸啊，就是汪小菲親爹」。

張蘭突然說汪則翰是老公，讓眾人驚呆，隨後紛紛道恭喜，表示：「原來你們已經偷偷復合了」，這也是她在直播中第一次談論個人感情，事實上眾所周知張蘭與汪則翰離婚多年，中間她也曾有新對象，如今卻是跟孩子的爸復合，許多大陸網友不禁直呼：「看來男人還是最初的好」，張蘭則是對老公讚不絕口，甚至說汪小菲的爸爸顏值很高，就愛他的帥模樣，自嘲：「我也是個小好色之徒」，算是兩人復合的原因之一。