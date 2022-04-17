台東杉原灣上的「美麗灣度假村」，台東縣府與廠商仲裁後以6.29億元買回，除了重新開放海灘，建築物內偶有活動。（蔡旻妤攝）

台東杉原灣上的「美麗灣度假村」，台東縣府與廠商仲裁後以6.29億元買回，除了重新開放海灘，建築物內偶有活動。（蔡旻妤攝）

台東杉原灣上的「美麗灣度假村」，台東縣府與廠商仲裁後以6.29億元買回，除了重新開放海灘，建築物內偶有活動。（台東縣府提供）

爭議16年的台東縣美麗灣BOT案，台東縣府2020年與廠商仲裁以6.29億元買回，去年開放沙灘供民眾海域運動，建物未來將活化做為運動、藝文、創新育成的文教設施。

台東縣府於16日、17日連辦3場杉原灣建物活化說明會，徵詢各界不拆後的活化運用，但未受邀請的環保團體認為建物違法在先，應列入拆除選項、而非就地合法。

位在台東杉原灣沙灘，地上5層、地下1層的美麗灣渡假村舊址，縣府買回後，除了重新開放海灘，建築物內偶有小型活動，其餘時間多數是閒置荒廢。縣府因此委請顧問公司規畫活化作為結合運動、創新育成、展演的文教設施，並舉辦3場說明會，邀請民眾參與討論。

然而，長年關注美麗灣度假村案的環保團體或公民團體皆未收到邀請，批評縣府只想聽「特定意見」。反反反行動聯盟發言人林淑玲指出「剛剛才得知今天這1場說明會已經是第3場，感覺上這個說明會只侷限少數人、或是特定人身上」。

縣府強調，說明會早已在網站公告，前兩場針對杉原灣在地及莿桐部落、加路蘭、富山、巴沙哇力及海岸線民眾；第3場則邀請議員、產業界及有興趣的縣民參與。然而在第3場說明會上，受邀的代表出席意願不高，多數並未發表意見；反倒是未受邀的環保團體一面倒認為，美麗灣違法在先，應拆除建物，而非就地合法活化使用。

知名歌手巴奈質疑，一個不合法的建物就矗立在沙灘上，經過什麼過程，建物自然而然地往活化階段前進。台東環保聯盟代表廖秋娥表示，應把建物拆除，為台灣建立一個典範。

受邀到場分享的學者建議，可仿照德國魯爾工業區活化成功經驗，採取願景式規畫，由縣府設定好願景，邀請縣民加入規畫、想像，而非委託顧問公司規畫。

縣府指出，日前完成的民調中，活化是多數人的想法，台東縣議會也要求縣府盡速活化，不讓6.29億元成為負債。