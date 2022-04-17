台中市觀旅局辦理「GO！享住台中」活動，18日將開放第二波民眾登錄抽籤資格。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀旅局辦理「GO！享住台中」活動，18日將開放第二波民眾登錄抽籤資格。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀旅局辦理「GO！享住台中」活動，透過與安心旅宿業者專案合作，分梯次抽出1萬5000份面額1000元的住宿抵用券，18日將開放第二波民眾登錄抽籤資格，並於5月3日公開抽籤，第二波預計至少抽出7000份。

觀旅局表示，「GO！享住台中」活動18日上午10時至5月2日晚上23時59分，開放第二波民眾登錄抽籤資格，並於5月3日下午2時公開抽籤，第二波預計至少抽出7000份，將邀請活動代言人徐瑋吟－鮪魚到場見證第二波中籤幸運兒。

第二波使用日期從今年5月8日至8月31日，開放不分平假日，憑抵用券訂房享住台中，自活動開跑後已登錄成功且符合未使用過住宿抵用券資格者，皆可直接參與第二波抽籤。

中籤民眾可利用活動網站瀏覽此次專案合作之旅館及民宿，搜尋比較各家業者提出的獨家優惠，以及參考業者推薦「巷仔內」周邊景點或遊程，規劃心目中最佳台中夏日旅程。

觀旅局呼籲首波中籤民眾，抵用券使用期限到4月28日，目前已有民眾紛紛發文分享旅程，很有機會將在5月3日第一次「瘋狂抽抽樂」時抽中各式好禮，如果不克前來，也可透過轉讓機制，把住宿抵用券轉讓給親朋好友使用，規劃台中旅程趁現在，多達百種住宿優惠方案提供中籤民眾選擇。

觀旅局說明，第二波中籤民眾使用住宿抵用券後，配合填寫線上問卷、社群媒體發文分享旅程中「遊不膩、賞不盡、買不完」的台中景點，另可參加9月5日第二次「瘋狂抽抽樂」活動，電動機車、智慧手錶、平板電腦、遊戲主機、高檔手機、知名樂園年度入園護照、知名渡假村下午茶券、溫泉旅館泡湯券、知名酒店餐券等豐富獎項。