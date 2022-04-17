台中市太平區16日晚間傳出命案，52歲王姓外送員慘遭51歲蔡姓男子持水果刀刺死；蔡男殺害老鄰居後主動報案稱「我殺了人」，面對檢警問訊供稱是遭王男言語奚落揶揄，死者並說「笑你不敢」才會被激怒動殺機，檢方複訊後依殺人重罪聲押蔡嫌。

王姓死者兒子17日一早在臉書社團《我是太平人》貼文，稱雙方並非口角衝突，呼籲別消費他死去的父親，貼文指出「我是昨晚太平九街的死者的兒子，感謝大家的關心，目前還在釐清事發，但大概已經模擬事發經過；請不要相信新聞報導，並非口角衝突，請不要在消費我爸...他很冤枉。」疑似替父親發聲，不滿父親死後蔡嫌還要汙衊死者。

警方對此強調，除了偵訊蔡姓兇嫌的單方面說法之外，偵辦過程也有鄰居查訪內容，對於死者家屬意見，警方至表重視，後續完成調查後，都會將家屬意見一併提供給檢察官作為全案偵辦之參考。

檢警上午完成屍體相驗，發現死者王男左背有一處長達3公分的刀傷，將待解剖進一步釐清死因。

因蔡嫌涉犯殺人重罪，犯後坦承犯行，但對行兇過程、動機仍交代不清，台中檢方訊後依殺人罪嫌向台中地院聲請羈押；至於蔡嫌是否符合自首，檢警還要再釐清。