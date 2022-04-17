俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）13日爆炸後沉入海底。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）13日傳出爆炸後沉入海底，如今疑似為「莫斯科號」的最後畫面曝光，13日的雷達衛星影像顯示整艘船陷入火海，一旁還有小船，疑似要救援。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，軍事專家沙頓（H I Sutton）15日在《海軍新聞》（Naval News）撰文指出，13日的雷達衛星影像似乎掌握到了「莫斯科號」沉船前的最後地點及狀態。

衛星拍攝的時間點為黑海當地時間13日晚間6時52分，畫面顯示一艘大小與莫斯科號相當、地點也相近的船隻位在北緯45度10分43.39秒、東經30度55分30.54秒，這艘船位在蛇島（Snake Island）以東，距離烏克蘭南部海港大城敖德薩（Odesa）約80海浬。

沙頓指出，經過多名專家分析，他們相當有信心衛星圖上的船隻就是「莫斯科號」，影像中船隻的地點也與12日「莫斯科號」被目擊的地點相近。

畫面顯示整艘船起火燃燒，旁邊海域上也有幾艘船隻，這些船隻似乎是救援船，以撤離艦上人員。

沙頓指出，如果烏克蘭確實發射「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈炸毀莫斯科號，那麼衛星影像拍到的船隻位置確實在海王星飛彈的射程範圍內。

文章來源：Satellite Image Pinpoints Russian Cruiser Moskva As She Burned
文章來源：Doomed Moskva Russia warship is 'seen burning in satellite image' after Ukraine missile strike 'killed ALL 510 aboard' Putin's Black Sea flagship
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