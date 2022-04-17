俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）13日爆炸後沉入海底。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）13日傳出爆炸後沉入海底，如今疑似為「莫斯科號」的最後畫面曝光，13日的雷達衛星影像顯示整艘船陷入火海，一旁還有小船，疑似要救援。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，軍事專家沙頓（H I Sutton）15日在《海軍新聞》（Naval News）撰文指出，13日的雷達衛星影像似乎掌握到了「莫斯科號」沉船前的最後地點及狀態。

衛星拍攝的時間點為黑海當地時間13日晚間6時52分，畫面顯示一艘大小與莫斯科號相當、地點也相近的船隻位在北緯45度10分43.39秒、東經30度55分30.54秒，這艘船位在蛇島（Snake Island）以東，距離烏克蘭南部海港大城敖德薩（Odesa）約80海浬。

***BREAKING***



We pinpointed the location of Moskva using radar satellite imagery from April 13 after she was hit.



You can see the rescue efforts#OSINT https://t.co/tDVzYYzfpj — H I Sutton (@CovertShores) April 15, 2022

沙頓指出，經過多名專家分析，他們相當有信心衛星圖上的船隻就是「莫斯科號」，影像中船隻的地點也與12日「莫斯科號」被目擊的地點相近。

畫面顯示整艘船起火燃燒，旁邊海域上也有幾艘船隻，這些船隻似乎是救援船，以撤離艦上人員。

沙頓指出，如果烏克蘭確實發射「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈炸毀莫斯科號，那麼衛星影像拍到的船隻位置確實在海王星飛彈的射程範圍內。