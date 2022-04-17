花蓮奧斯卡餐酒館關聯圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮秀林滿月酒群聚案源頭來自宜蘭某婚宴的關聯圖（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮萬榮馬遠部落群聚關聯圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮小加拿大美語補習班群聚案關聯圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

部立花蓮醫院院區感染關聯圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮確診者足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今確診人數再度破百，新增119例中，部立花蓮醫院院區感染仍為大宗佔44例，其次為萬榮鄉馬遠部落婚宴14例，秀林鄉滿月酒則是11例。衛生局長朱家祥指出，滿月酒傳播鏈源頭已找到，來自宜蘭婚宴群聚案，不過又發現另一條新的傳播鏈，慶豐年餐廳昨1人確診，該餐廳廚師、服務人員等4人今相繼確診，目前仍在追溯源頭。

縣長徐榛蔚指出，縣內自3月31日出現首例確診個案後，迄今已累計575例， 今天新增119例部分，奧斯卡餐酒館1人，匡列中陰轉陽；小加拿大美語補習班部分4人，一樣是於匡列確診；部花院區感染，包含照服員、住民、住民家人等，延伸44人；秀林鄉滿月酒11人；萬榮鄉馬遠部落婚宴14人；外縣市2人；慶豐年餐廳則是4人，包含廚師、外場服務人員等，已要求該餐廳清消靜置2天。至於疫調中，尚有39人，其中有些是因家族群聚，有些則是電話不通或不正確，已請縣警局協助聯繫。

衛生局長朱家祥說明部花院區感染部分，44人中，院內36人，分別為8位醫護，10位照服員及18位住民，同時也外溢到其家人及友人，共8人染疫。馬遠部落婚宴群聚案，朱說，之前使用慈濟醫院外科病房製作關聯圖，經確認發現該起院內感染來自這場婚宴，且延伸出許多個案，因此重新製作關聯圖，發現醫院端多了4案，包含2名院內同仁，及同仁的女兒，還有一名學生，且有名人士在參加婚宴後，參加登山團，與其他8人遠赴南投登山，回到花蓮後確診。

秀林鄉滿月酒群聚案部分，朱家祥說，其中一人曾赴宜蘭參加婚宴，而該場婚宴確實有群聚案發生，推測源頭應該來自該案，進而延伸部落群聚案；秀林鄉衛生所今早也在該部落多功能集會所成立快篩站，423人前往篩檢，有4人快篩陽性，目前已送往國軍花蓮總醫院進行PCR篩檢並等待結果。

另，小加拿大美語補習班4例都是因家人互相傳染，且於居隔期間陸續發病，奧斯卡餐酒館僅1例，朱也研判，該延伸案已將進入尾聲。不過昨慶豐年餐廳有1人確診後，該餐廳今也有4人確診， 由於衛生局目前還在進行相關疫調，尚未找出源頭。

朱家祥也統計，今新增的119例中，有79例年齡落在18歲至64歲，由於青壯年活動力高，傳播力強，呼籲縣民必須將整個花蓮視為紅區，把防疫措施做好。