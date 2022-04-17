台灣民主太平洋聯盟今（17日）舉辦「2022論壇–從馬關條約談兩岸新關係」，前副總統呂秀蓮在會中拋出「一個中華、兩岸統合」的想法，歐盟、東南亞國協都可以，為何不能有中華邦聯，但同時也要關注小兩岸、大兩岸的問題，讓台灣成為中立國，同時也向民進黨喊話「別再把我當仇人！抹黑、抹紅！」

呂秀蓮表示，如果烏克蘭最後成為中立國，但他付出的代價太大了，台灣現在還來得及。努力往雙兩岸關係（小兩岸、大兩岸）發展，民進黨若不能替下一代去除歷史包袱，民進黨不可能永遠執政，國民黨執政50年也被推翻。

「民進黨要永續發展就要謙虛一點！」呂秀蓮表示，民眾最怕的就是戰爭，民進黨應該站出來喊和平救台灣，不是在她倡議時抹紅、抹黑，自己一點都不怕，一生沒有怕過。

她強調，為了2300萬、下一代，戰爭無法創造幸福，只有全心全意避免戰爭，讓台灣成立中立國，未來世界一定不一樣。

呂秀蓮表示，用統合兩字讓台灣成為中立國，未來世界絕對不一樣，民進黨應該當最好的政見，自己出生在戰火中，當漸漸長大絕對痛恨戰爭，希望有生之年不要看到戰爭發生，如果民進黨執政期間，兩岸發生戰爭，民進黨責無旁貸，要負起一切責任，用最好的頭腦、下最大的決心一定要避免戰爭。