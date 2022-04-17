不少民眾認為，近視後就不會有老花眼，對此，眼科醫師提醒，老花是肌肉調節能力的退化，最多只能抵銷300度的近視，充其量只是500度近視變為200度近視的程度，對於視力矯正的需求依然不變。

林于皓在臉書發文指出，老花的度數增長幅度跟近視不一樣，老花是肌肉調節能力的退化，隨著年紀增長，睫狀肌的彈性就會逐漸失效，原理就像是年輕人踮腳尖時，因為腿部肌肉彈性足夠，所以動作流暢，但隨著年紀只能靠梯子做輔具。

不過林于皓特別提到，老花不會無限制退化，一般在40歲到45歲開始發生，平均每5年會增加25到50度，等到大概60到65歲時，水晶體與睫狀肌的調節能力將會完全喪失，度數也不會往上增加，這時就是300度的度數，因此老花與近視相抵消，最高就是300度。

不過如果發現老花度數突然減少，先別高興太早，彰化基督教醫院眼科部角膜科主任劉又綾就曾表示，有可能是罹患白內障的前兆，因為白內障初期，水晶體不只變混濁，也可能會因硬化影響屈光度，使得近視加深、老花症狀趨緩，並且出現疊影、畏光，或是眼睛經常感到疲勞不適、看東西變得很費力的症狀，應盡速就醫檢查，否則一旦白內障持續惡化，視力將受到全面性的干擾。