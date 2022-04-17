台中市長盧秀燕表示，16、17日開設快打站，截至中午已有超過5萬6008名市民施打莫德納第3劑。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市前幾日確診案例一度達3、40例，17日下降為新增21例本土確診個案，因原本中央公布台中22例中案33730，醫院誤將陰性通報成陽性，該案已撤銷，參加阿妹演唱會歌迷新增2例確診，累計已7例，市長盧秀燕表示，16、17日開設快打站，截至中午已有超過5萬6008名市民施打莫德納第3劑，感謝這5萬多名市民朋友用行動守護台中這座城市。

盧秀燕今日舉行防疫記者會表示，今日新增感染案例包括外縣市足跡或接觸確診者新增6例、已知群聚案新增12例、密切接觸者增1例、感染源不明或疫調中新增2例，疫情仍然嚴峻，請大家務必做好防疫措施。

國內疫情延燒，今全國新增確診數仍破千例，盧秀燕說，台中市的疫苗覆蓋率統計至今日上午8時為止，第1劑疫苗覆蓋率是88.05％、第2劑是83.10％、第3劑是56.13％，各項疫苗覆蓋率持續推進中。

衛生局長曾梓展表示，在已知群聚案部分，今日新增12例，包括烏日虛擬貨幣聚會群聚新增2例，含之前共6例；成功嶺群聚新增2例，含之前共3例；設計公司群聚新增2例，含之前共7例；宜蘭進香團群聚新增2例，含之前共7例；科技公司群聚新增2例；亞大群聚新增2例。

外縣市足跡部分，新增6例，當中「參與台北演唱會」新增2例包含33715、34215，目前累積共7例；在密切接觸者部分，新增1例；在疫調中部分，新增2例。