面對本土疫情升溫，國人又開始搶打第三劑疫苗，一名女子打完莫德納第三劑兩、三天後，感覺喉嚨劇痛，雙手也出現會搔癢的皮疹，原本以為是疫苗的副作用，沒想到就醫後發現，咽喉部有整排詭異白點，醫師一看直呼傻眼，原來不是疫苗的副作用。

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小兒科醫師柳雱邁在粉專表示，很多人到現在還沒打滿三劑，主要理由還是因為擔心疫苗的副作用，不過他提醒，打完疫苗後產生的不舒服，不一定就是疫苗的問題，有時候單純是時序上的巧合，結果讓疫苗背了黑鍋。

柳雱邁指出，一名女子打完莫德納第三劑後，因為喉嚨劇痛，雙手出現皮疹就醫，她原本直覺認為，這些症狀都是疫苗的副作用，結果請她張開嘴巴用光線一照，發現咽峽部紅腫並出現多個潰瘍，案情整個大逆轉，原來喉嚨痛不是疫苗的副作用，而是因為腸病毒感染造成的皰疹性咽峽炎。

柳雱邁直呼「當下我自己也有點傻眼」，因為大人的腸病毒本來就很少見，就連小朋友的腸病毒，在大家戴口罩、勤洗手的努力防疫之下，也已經好一陣子消聲匿跡了，他呼籲打完疫苗之後，如果身體有任何不適症狀且持續幾天沒有改善，應盡快找醫生檢查評估。