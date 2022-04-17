苗栗縣後龍鎮水尾社區發展協會結合在地，成立「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」。（李京昇攝）

苗栗縣後龍鎮水尾社區發展協會結合在地特色以及長輩團結服務力量，營造更友善的高齡生活環境，透過綠色照顧計畫成立「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」。苗栗縣長徐耀昌17日為烘焙坊揭牌啟用，希望據點所有的長輩及志工夥伴能發揮團結服務、互助精神，共同打造幸福苗栗。

行政院農業委員會水土保持局因應鄉村人力結構嚴重老化，輔導在地協會接軌行政院長期照顧2.0政策，運用在地社團協會及志工，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，發展具有地方特色的綠色照顧，營造友善高齡生活環境，達到協助高齡者在地健康老化的願景。

今年後龍鎮水尾社區發展協會執行綠色照顧計畫，運用農漁村自然元素結合返鄉青農生產物資，建立農村執行模式形成地區綠色產業鏈，達成妥善照顧農村高齡者目標，促進在地健康老化，推動成立阿嬤ㄟ胖烘焙坊，並由在地長輩使用後龍出產的黑豆、黑米、黑芝麻及無毒雞蛋等在地食材自製麵包，將手作麵包提供給弱勢老人食用，並將販賣所得回饋社區，照顧社區長輩，形成綠色照顧服務網絡。

17日苗栗縣長徐耀昌、水保局長李鎮洋、水保局台中分局長邱啓芳、議長鍾東錦、副議長李文斌、議員劉順松、後龍鎮長朱秋隆等人出席阿嬤ㄟ胖烘焙坊開幕式。

縣長徐耀昌、水保局長李鎮洋、後龍鎮長朱秋隆為烘焙坊志工穿上圍裙，象徵綠色服務網絡啟動，用心製作香氣迷人且營養滿分的麵包，照顧弱勢與社區長輩，隨後現場來賓共同為「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」揭牌，熱鬧為烘焙坊開幕慶祝。

縣長徐耀昌表示，在擔任立委期間，水保局即大力支持苗栗縣內的農村再生計畫，而今年水尾社區透過綠色照顧計畫，利用在地優勢的農特產品以及活力志工的團結力量，生產具有營養價值且物美價廉的麵包，搭配關懷據點的空間與活動，讓長輩們在高齡社會一起成長。

而「活躍老化、幸福社區」是縣府團隊推動老人福利服務及照顧的核心價值，全縣目前志工人數達到3250人，每個月透過社區照顧關懷據點服務照顧1萬3500位社區長輩，讓長者能就近到據點參與健康促進活動延緩老化。

他也提醒鄉親，現在疫情持續，務必做好個人防疫措施，並且持續落實個人衛生自主管理，口罩戴好戴滿，進入室內量額溫、噴酒精，一起守護健康，共同守護苗栗家園。