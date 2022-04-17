嘉義家扶中心17日在嘉義縣七主宮夜市廣場舉辦「疼惜咱ㄟ囝仔」愛心園遊會。（嘉義縣政府提供）

嘉義家扶中心首次到嘉義縣舉辦愛心園遊會，縣長翁章梁表揚10名自強兒童及公益單位與企業，國一少女小雅代母職，照顧5名年幼的弟妹，替稚齡的弟妹把屎把尿，幫忙做家事，為父親分擔重擔。

嘉義家扶中心17日在嘉義縣七主宮夜市廣場舉辦「疼惜咱ㄟ囝仔」愛心園遊會，由太保國中、國小表演太鼓及絲竹樂表演，東石國中老鷹樂團、鴨鴨舞蹈工作室、林雪莉舞團和家扶中心表演非洲鼓隊，炒熱氣氛，拉開序幕。

嘉義家扶中心從1300多名受扶助的弱勢兒童中遴選出10名自強兒童，由縣長翁章梁、嘉義市社會處處長林家緯、九華山地藏庵董事長黃俊森表揚，贈送圖書禮券、背包禮品與禮金，鼓勵他們逆境向上。

受表揚的小雅目前念國中一年級，由於母親離家，迫使她一夜長大，成為5名弟妹的「小母親」，她自動自發承擔一切家務，成為父親的好幫手，照顧弟妹們的生活日常，為弟妹換尿布、餵食餵奶、洗澡等都一手包辦，再辛苦她都樂觀看待，只希望全家人平安幸福在一起。

嘉義家扶中心表示，家扶舉辦園遊會已有45年，今年獲得嘉義縣政府補助10萬元經費，還有嘉義縣七主宮夜市提供場地，才能完成首次移師到嘉義縣舉辦的園遊會，方便嘉義縣偏遠家庭以及更多人參加活動。

嘉義家扶中心表示，由於第一次換地方辦，又受到疫情影響，活動經費與攤位招募一度陷入困難，還好有大眾的愛心及支持，從20個攤位募集到108個攤位，獲得86個單位贊助，讓弱勢家庭們感受到溫情，他們不孤單。