台東縣在全中運舉重項目表現亮眼、屢獲佳績。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣在全中運滑冰項目獲得金牌，創大會及全國紀錄。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國中等學校運動會雖宣布延辦，不過，已開始的比賽項目則持續進行至完賽。台東縣豐田國中9年級林珊瑩由柔道轉練舉重僅5個月，初試啼聲就勇奪第3名，舉重界驚呼潛力無窮。另新生國中郭加恩則在國男組滑輪溜冰速度過樁決賽榮獲金牌，以04.118秒創下大會及全國紀錄。台東縣至今累計已獲包括6金、10銀及12銅等共28面獎牌。

林珊瑩僅練習5個月就報名參加今年全中運舉重國中女組64公斤級比賽，結果以抓舉項目58公斤、挺舉項目73公斤、總和項目131公斤成績，初試啼聲就榮獲第3名，且創造校史紀錄，成為舉重大黑馬，豐田國中校長洪文政也開心地在臉書報佳音。

據協助培訓的台東高中舉重教練謝建宏指出，林珊瑩畢業於大南國小，原本練柔道，就讀台東體中未繼續參加訓練，轉學豐田國中，經學校主任日卡比洛發掘各項運動條件均具潛力，再由曾是舉重選手的主任張碧娟請學姐林淑惠協助培訓。

由於豐田國中學區涵蓋卑南族、魯凱族及阿美族等族群學生，應有許多具潛力選手，希望在學校體育班除了招收籃球、足球外，也能增設舉重項目，並聘請專業或退役選手指導，讓台東發掘更多「小郭婞淳」在奧運奪牌。

另外，卑南國中林勇康在國男組舉重61公斤級，以抓舉89KG、破原88KG大會紀錄、總和199KG、破大會紀錄原紀錄198KG，獲得銀牌。國男組81公斤級卑南國中顏邵葵奪銀牌，其中，抓舉103公斤打破大會紀錄，國女組舉重71公斤級東大體中王彤，以抓舉74公斤、挺舉89公斤及總和163公斤三破大會紀錄，獲得1面銀牌。

台東縣代表隊新生國中郭加恩，在國男組滑輪溜冰速度過樁對抗賽決賽，以04.118秒成績榮獲國男組金牌，不但創大會紀錄，且也破全國紀錄。

全中運原定16日至21日在花蓮舉行，經花蓮縣長徐榛蔚日前緊急宣布延期，但除已完成之柔道、划船、射擊比賽種類外，含15日以前開始比賽的種類，包括網球、跆拳道品勢、舉重、射箭、輕艇（含龍舟）、滑輪溜冰等6種，考量選手、教練及相關人員均已抵達賽事現場及開會，依原訂賽程正常進行完賽。