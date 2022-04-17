國內新冠肺炎疫情升溫，高雄17日新增34例本土確診個案，中央公布6至11歲兒童核准施打半劑莫德納疫苗，高雄市長陳其邁稱疫苗庫存數量足夠，鼓勵兒童接種疫苗，另外，針對快篩劑的數量，陳其邁也「打包票」強調，高雄的篩檢數量絕對充足。

陳其邁指出，中央核準6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，且相隔28天後可以接種2劑疫苗，防疫團隊盤點疫苗庫存後，從小學一年級到六年級數量都充足，預計下周開始統籌相關事物，準備為兒童接種疫苗，以防堵新冠肺炎病毒感染及擴散。

高市府衛生局表示，食藥署17日審查莫德納兒童EUA通過，接著本周ACIP專家將會開會討論，希望能加快速度ACIP審查，高雄市盤點疫苗數量充足，下周前會做好相關準備，通過審查後，即會安排校園施打。

另外，對於中央將高雄列為高風險區域，但卻沒有分送快篩試劑一事，衛生局回應，目前高雄快篩試劑共有5萬劑，由於目前居家快篩徵用由中央統籌，市府防疫團隊會密切和中央合作。陳其邁則補充強調，因為高雄原本庫存的快篩試劑就較多，對於快篩數量的問題，他「打包票」絕對充足。