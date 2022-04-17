龍迷有福了！天母大葉高島屋百貨與味全龍合作，推出球迷專屬棒球餐，除看球賽外帶優惠外，加LINE還能免費停車，讓球迷朋友看球賽更盡興。

大葉高島屋表示，與味全龍自去年(2021年)起合作，每逢舉辦球星與小龍女見面會時，球迷的熱情總會擠爆活動會場，球賽當日更是能帶動館內人流較去年同期成長約2成、業績成長約1成的亮眼成績。

因此，延續去年球迷朋友最有感的好評優惠，凡於天母主場賽事當日，至大葉高島屋消費出示「味全龍LINE好友」或憑「球賽票根」即享館內優惠，像是4月15日至5月8日至地下一樓美食街指定店家，包含 KEY COFFEE、美珍香、麻古茶坊、無天家、原宿廚房、花蓮扁食、OEC蛤蜊麵、皇品珍等8間平價餐飲品牌，可享最低第二杯半價或9折起的折扣。

此外，騎車或開車前往觀賽者，可在大葉高島屋百貨營業時間內，開賽前先至館內1樓服務台辦理停車免費時數折抵，可依自身條件加入取得不同好康，如味全龍LINE好友享當日2小時，大葉高島屋LINE好友每周享單次免費5小時、大葉高島屋APP會員每日享1小時，詳細抵用方式可洽服務台。

大葉高島屋觀察去年許多球迷幾乎是全家出動觀賽，今年球季開打日適逢百貨母親節檔期，除了味全龍迷專屬優惠外，4月22日至5月1日祭出限時點數20倍回饋優惠，全館累積滿5000元原可得50點，活動期間加倍回饋贈1000點(價值500元)，點數可兌換雅詩蘭黛、黛珂、高絲、THREE、莫爾爾王妃、佳麗寶等限量化妝品，最低20點起即可擁有精選好禮；21日前刷中國信託百貨聯名卡加贈早鳥禮券與購物金共計300元；4月24日前於12樓活動會館還有流行女裝鞋包特賣會，4月25日至5月8日為內睡衣與居家服飾特賣會，最低2折起。