花蓮近日疫情嚴峻，被中央流行疫情指揮中心列入高風險縣市，且下午將到貨10萬劑公費快篩試劑，未來將如何使用，衛生局長朱家祥表示，因資源有限，這批快篩試劑不會像基隆市一樣用在全面普篩，而是提供確診個案周邊家人、職場同事等使用，盼能即時將人匡列出來加以治療。

中央流行疫情指揮中心今指出，將提供國內高風險城市公費快篩試劑，共40萬劑，今天下午陸續送抵雙北、桃園及花蓮高風險縣市，其中10萬劑寄送到花蓮，預定今天下午5點全數到貨。

朱家祥也說明用途，10萬劑公費快篩試劑不會比照基隆市全面普篩的做法，因目前看起來，該區確診人數依然高達百位，Omicron變異株病毒不是一次普篩就能全面壓下，這樣的做法會浪費更多資源。因此10萬劑將提供確診個案周邊關係，如家人、職場做快篩使用，希望將確診個案周遭的人同步篩檢，把確診者匡列出來，加以治療，未來會從這部分著手。

朱家祥也說，明天開始，衛福部核定花蓮共有26家醫療院所提供公費家用快篩試劑，不過需經醫師評估才能領取，且使用完不能亂丟，必須用夾鏈帶封好。

此外，花蓮內自3月31日出現首例確診個案後，迄今已累計575例， 縣內醫療量能部分，縣長徐榛蔚指出，北區醫院還能收治18人，中南區則是28人，防疫旅館部分，防疫旅館已用罄，加強版防疫旅館還有11床空床。

由於縣內目前居家照護服務約131人，朱家祥表示，無症狀或輕症個案採取居家照護，個案愈來愈多，這2天有很多個案確診後，認為縣府或衛生局服務所延遲，但確診者會最早知道自己確診，但資料到疾管系統需要一段時間，進而讓衛生局抓到資料的時間有所延後，使得沒辦法立刻服務鄉親，對此感到抱歉，會再盡量想辦法縮短流程時間。