王兆杰為慶祝結婚20周年，請好友陶喆編曲打造愛的歌。（摘自臉書）

賈永婕日前出席活動，透露老公王兆杰有意舉辦50歲生日會，並已為此練唱多首歌曲，「他怎麼可以比我先舉辦演唱會。」賈永婕今（17日）在臉書分享老公在生日會上深情演唱的片段，直呼「我的大叔，該怎麼說呢⋯⋯⋯我覺得你真的好好笑喔！」最後放閃示愛，「帥翻了！你的女孩愛你！」

同時，賈永婕分享老公為慶祝2人結婚20周年，偷偷妥託好友好友陶喆編曲、伴奏、和聲，替2人打造「愛的歌曲」，賈永婕感性的說：「昨晚我真的有被大叔感動到想哭耶！居然還偷錄了MV！難怪最近我都找不到老公！」深受感動的她還表示以後不會再笑老公的歌聲。

在〈Perfect〉MV的最後，王兆杰特地放上兩人的結婚照，以及結婚20年來的點點滴滴，賈永婕感動之餘也向陶喆表達謝意，「謝謝老公的好兄弟陶喆送我們的結婚20周年禮物，無價的禮物。」最後，她不忘吐槽老公因為台灣國語，讓陶喆光是矯正「Angel」的發音就花了30分鐘，甚至陶喆還因為嫌棄發音決定從頭教唱。