博弈設備廠廣錠(6441)為廣積(8050)的轉投資公司，去年每股虧損達2.88元，110年度擬不分派股利，轉換經營策略，逐漸淡出海事工程事業，也將台普威(TPE)賣給雲豹能源(6869)，逐步專注在疫後博弈、零售商機以及趨勢的儲能代工業務。

外資終結連3日買超，廣錠股價連2日觸及漲停價並登年初高檔後，周五衝高翻黑收跌0.10%，48.8元，仍守住短中期均線。

廣錠出貨回升，3月營收0.48億元，年減50.99%、月增39.65%；第一季營收1.23億元，年減49.81%、季減54.53%。法人預估，第一季工作天數減少，營運與同業一樣呈現下滑，但第二季起有望逐步增溫。

新冠疫情趨緩下，多國都逐步鬆綁邊境，博弈板塊也復甦在望。廣錠指出，後續還是需要看各國開放博弈需求狀況，市場需求、訂單樂觀以待。除了博弈機台業務回溫在即，儲能系統業務也可望觸底回升，在疫前與普威開始簽約代工儲能櫃，雖然目前業績仍無顯著成長，但未來綠電需求確立情況下，長期業績逐步發酵，且毛利率呈現上揚走勢，今年營運具轉機性，擺脫谷底向上趨勢在望。