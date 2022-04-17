警方進行特定娛樂場所稽查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

近期高雄市警界紛紛傳出有員警確診，但卻傳出高雄各派出所通知八大業者來領取快篩，引發基層員警反彈，不是認為非常危險，就是指出現在疫情嚴峻快篩難買，應該發給外勤同仁避免感染。市警局澄清並無要求員警前往風險場域發放家用快篩試劑的要求，相關防疫裝備也都充足無虞，針對未公費投保的警察同仁，由市府提撥經費支付投保防疫險費用。

高雄因特定娛樂場所爆發群聚案，市府要求特定娛樂場所4月15日恢復營業時，提供抗原快篩陰性證明，並提供6000劑居家快篩試劑予警察局，依各轄區分布場所及從業人員數量，通知各場所負責人到派出所依人數領取，因此惹議質疑「為什麼還要幫衛生局發快篩試劑給八大從業人員」、「為什麼不是應該發給外勤同仁來做第一線的防護與避免感染」。

高雄市警局也發出澄清，於4月15日所屬從業人員居家快篩陰性前，各場所無營業，沒有基層員警前往風險場域發放家用快篩試劑的要求。衛生局表示，發生群聚感染時「加嚴管理、序列檢測」密集監測評估疫情風險，採取必要有效防疫措施，執行上不論是PCR或抗原快篩，均以防疫專案公費執行。

除此之外，從2月9日、3月29日市府持續發放2萬2396份快篩劑，配發外勤員警快篩，加強自我健康檢測，並於疫情初期即已加購防護面罩、防護衣、消毒酒精、口罩等物資，提供第一線基層員警執勤使用，防護裝備充足無虞，目前也減少或暫緩部分勤務。

原先僅有配合執行快篩或疫苗施打站安全維護第一線防疫工作員警3270，已經辦理公費投保，高雄市警局表示，17日由市長陳其邁召集警察局局長黃明昭及相關單位，針對未公費投保的警察同仁，由市府提撥經費支付投保防疫險費用。