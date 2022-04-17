怒退黨職幹部群組 羅智強曝原因：已辭職不想為難大家

國民黨台北市議員羅智強在本月6日宣布參選桃園市長，並請辭黨副祕書長一職，昨天上午更主動退出國民黨務主管的Line群組，他今天下午在桃園拜訪國旗屋米干老闆張老旺，強調辭去副祕書長讓黨務中立，退出黨職幹部群組也是很平常的事。

羅智強表示，國民黨中央不需要太客氣，一來他已經辭去國民黨副祕書長一職讓黨務中立，他也不想要為難黨中央，因為黨中央也說過羅智強很弱這件事，留在黨中央群組也怕為難了大家，所以選擇離開不為難國民黨。他也強調，自己沒有退出國民黨，只是退出黨職幹部群組，因為已經辭職黨職，所以這樣來看是很平常的事情。

他也說，不勞煩黨中央慰留，因為不想為難國民黨，離開黨務群組就是繼續來走桃園。對於國民黨祕書長黃健庭自爆原先3月底要公布的高雄市長人選，其實就是鎖定羅智強，他說可能祕書長跟自己不知道哪一方有誤解，因為他從未感受到國民黨說要鎖定羅智強選高雄，在他決定選桃園市長之前，黨中央也從未告知要讓他選高雄。他也說，國民黨之前一直鎖定的是其他更棒、更強的人選，當然現在自己已經在努力耕耘桃園，也就不要讓其他地方有波瀾，也祝福國民黨能找到很好的高雄市長參選人。

外界認為羅智強應該將戶籍遷到桃園代表參選的決心，他則說，來桃園就想要買個家安居下來再來遷戶籍，現在已經在看房子了，買到房子就會遷戶籍，照步來不用急。