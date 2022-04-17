香港財政司長陳茂波17日發表網誌指出，這幾天正值復活節假期，疫情也逐漸受控。陳茂波這幾天外出觀察市場，認為只要疫情持續穩定受控，香港經濟有望逐漸回暖，如果趨勢持續，邁向「動態清零」，2022年第二季會有較好經營環境，有利經濟擺脫首季急速轉入衰退的局面。

香港信報報導，陳茂波指出，必須建構有效的防疫機制，讓整個社會能迅速應變，以防範萬一疫情反彈，或是新一波疫情來襲時，重演重創經濟、社會及民生的困局。雖然現在疫情趨穩，希望大家都繼續保持警惕，齊心合力做好防疫，尤其注意防護和按時繼續接種疫苗，陳茂波自己也已接種第四劑疫苗。

陳茂波又指，香港正面對複雜多變而且挑戰巨大的外在環境。經濟方面，近年美歐等國家政府大規模舉債，多國央行實行超寬鬆的貨幣政策，大大增加宏觀經濟及金融市場的脆弱性和波動。疫情則令全球供應鏈的發展及布局，乃至物流運輸等都發生結構性變化，香港已從多方面加強安全保障。

陳茂波表示，香港金融市場有強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪，金管局對銀行進行的定期和不定期壓力測試均顯示，銀行體系能承受極端市場環境時可能出現的衝擊。