在太空站組合體工作生活了183天的神舟13號乘員組，以快速返回的模式平安降落在東風著陸場，除了刷新了中國太空人在太空駐留時間紀錄。這次任務同時刷新了多項太空任務紀錄，其中包括首次與太空站多向交會對接和分離、首次建立了應急救援任務模式、首次女性太空人出艙活動、首次快速返回模式。下一步將轉入太空站組裝建造階段，整個建造歷程預計7個月完成。

據《環球時報》報導，神舟13號載譽凱旋，各項預定飛行任務均已順利完成，中國太空站關鍵技術驗證階段任務也就此圓滿收官。在此次飛行任務中， 神舟13號載人太空船實現了多個首次，不斷刷新中國航天的新紀錄，展現了中國航天科技的新高度。

航天科技集團五院載人太空船系統項目技術副經理邵立民受訪時表示，國際太空站上的太空人駐留時長一般也就是5~6個月，駐留時間如果再延長可能對太空人的影響就會比較突出。在神舟13號太空人駐留期內，最關鍵的技術驗證就是長達6個月的停靠，因為太空中的長時間駐留有很多不可控的因素，會對太空船造成影響，但這些因素是地面上無法模擬的，或者模擬的成本是無法接受的。這次任務最大的困難和挑戰就是長期在軌飛行，受不可控因素影響後的安全返回，對神舟太空船而言，就是關鍵技術驗證的順利通過。

報導說，為應對在軌停靠太空船可能出現無法返回的故障，太空站任務階段還首次建立了應急救援任務模式，採用「滾動待命」策略，在前一發載人太空船發射時，後一發載人太空船在發射場待命，通過在軌停靠太空船和發射場待命太空船共同確保在軌太空人安全。

再者，在神舟13號任務期間，神舟13號乘組3名太空人 還先後圓滿完成了2次出艙活動，其中包括首位在太空中進行艙外活動的中國女性。

此外，報導指出，為進一步提高返回任務執行效率，縮短地面飛控實施時間，神舟13號也首次採用了快速返回模式。將返回所需時間由原先的11個飛行圈次壓縮至5個飛行圈次。返回時間由17個小時縮短至約7.5個小時。

報導表示，隨著神舟13乘組太空人駐留6個月並平安返回，下一步將對太空站整個關鍵技術驗證情況進行全面評估，轉入中國太空站的組裝建造階段。這一階段將依次發射天舟4號貨運太空船、神舟14載人太空船、實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ，以及天舟5號貨運太空船和神舟15號載人太空船，共計6艘航天器。最終完成T字構型太空站組合體的建造，整個組裝建造過程將歷時約7個月。