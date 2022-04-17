在生活中會遇到形形色色的人，裡面難免會出現一些「怪咖」，別人都無法理解他們腦袋裡在想些什麼。日本運勢網站「カナウ」近日分享，有3個「星座+血型」組合的人最特立獨行，常常做出讓人摸不著頭緒的行為。

TOP3：雙子座+B型

雙子座多才多藝，行動能力和適應力都很強，所以不管做什麼事，都能做出一定的成果，讓許多人感到羨慕不已，但同時雙子座也有三分鐘熱度的毛病，這點和B型的特徵不謀而合，此外B型人不喜歡聽取別人意見，星座和血型的特徵綜合下來，讓這類人顯得有些奇怪、獨特，不過他們忠於自我的勇氣和行動力非常值得學習。

TOP2：射手座+AB型

射手座愛好自由且充滿好奇心，遇到有興趣的事物，就會立刻行動，像是在應該工作的時後出國旅行；而AB型也是看心情做事的類型，且喜歡尋求刺激感。2者綜合下來，會帶給其他人一種怪異的形象，不過他們富有挑戰精神的態度，使人生閱歷更加豐富，反而成為他們的一大魅力特點。

TOP1：水瓶座+AB型

水瓶座具有獨特的個性和自我表達能力，以及敏銳的直覺、強烈的感性，所以他們非常相信自己的感覺，就算別人說新衣服不好看，他們還是會堅持到底；而AB型也是感受敏銳、極具藝術家氣質的類型。這2個組合加起來，讓他們很有自信，受到他人批評也不在乎，雖然有些固執，但永遠能忠實自我，比起古怪更多的是耀眼。