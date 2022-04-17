今天在大聯盟場上太空人以4：0完封水手，此戰太空人派出39歲老將韋藍德(Justin Verlander)先發投球，他繳出驚人表現，全場投8局僅被敲3安打無失分，奪下睽違兩年的勝投，並在7局達成生涯3000局的投球，為現役第2人，目前他的自責分率是超乎水準的0.69。

Unfair stuff from Justin Verlander. 🤢 pic.twitter.com/pnRI12dqps — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 17, 2022

韋藍德本季前最後一次投球是在2020年球季，他只投了1場球就宣告報銷，之後動了手肘韌帶重建手術。而等待多時終於在今年復出，9日首戰對天使繳出5局失1分穩定成績，無奈吞下敗投，但今天太空人打線相當給力，幫助他順利奪下本季首勝。

此戰韋藍德不但投出8局無失分比賽，還送出8張老K，且沒有任何保送，表現近乎完美。首局他一上場就被敲出一壘安打，但隨後製造飛球接殺，接著連送2K結束此局。而整場比賽除了第7局，他每局都有三振表現，8K中一共祭出6顆滑球終結打者。

#Astros Justin Verlander is the 1st AL starting pitcher to have a start longer than 7 IP this season. He just eclipsed the 3000 career IP as well. Houston leads Seattle, 4-0 in the 8th. — Adam Wexler (@AdamJWexler) April 17, 2022

韋藍德此戰還拿下生涯第227勝，為現役最多，投滿3000局則是現役第二，僅落後前隊友「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)，後者在本季回歸生涯起點皇家前就已投出3110局，若今年能穩定出賽，將繼續保有領先地位，目前他一共投了11局，自責分率是2.45。