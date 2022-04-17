T1聯盟2021-22賽季例行賽接近尾聲，高雄全家海神17日主場迎戰桃園雲豹，賽前例行賽封王魔術數字剩M1的海神，首節就展現要鎖定例行賽第ㄧ的氣勢，單節31比21領先10分，上半場打完累積21分優勢，下半場持續維持優勢，海神在本季例行賽主場最終戰119比104擊退雲豹，也確定封王。

海神上周才締造20分個人本季新高的吳怡斌，首節替補出賽，以高命中率貢獻全隊最高的7分，次節海神換外援亞歷山大發威，單節狂轟14分，這節海神暫居聯盟助攻王的後衛布鋭克曼也傳出7次助攻，全隊以流暢的進攻讓雲豹只能在後頭苦苦追趕。

第3節雲豹在洋將威廉斯單節12分領軍下追擊，團隊單節得分35比32勝過海神，不過海神換霍爾跳出來扛下得分任務，這一節個人進帳14分，幫助海神穩住雙位數領先保險，最終以15分之差於例行賽主場最後一戰成功留住勝利，也確定以例行賽龍頭進入季後賽。

海神、雲豹雙方本季已經交手5次，海神收下對戰5連勝，雲豹想取得本季例行賽對戰首勝，只剩5月1日主場中原大學體育館迎戰海神這個機會。