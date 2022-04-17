「阿妹」張惠妹時隔7年重回小巨蛋展開馬拉松演唱會，並邀請多位超會唱的素人上台擔任合唱嘉賓，其中第8場的嘉賓是通過歌迷選拔的街頭藝人吳鎮安，兩人在台上合唱張惠妹經典歌曲《不該》；而吳鎮安的母親田銀花來頭不小，30年前她在《五燈獎》上與阿妹3度戰成平手，讓不少人驚呼母子兩人都超會唱，其實這位阿妹勁敵沒繼續戰下去正是因為懷了吳鎮安；而當年比賽畫面近日也被「台視時光機」分享出來。

田銀花30年前登上《五燈獎》，與當時才19歲的衛冕者張惠妹比賽，兩人平手3次戰況僵持不下，田銀花也被認為是阿妹的超級勁敵。而這次吳鎮安參加阿妹演唱會的歌迷合唱選拔，一路衝進決賽最後順利選上；阿妹也在彩排時得知，原來吳鎮安媽媽就是當年和自己比賽的田銀花。

田銀花是曾與張惠妹三度戰成平手的勁敵之一。（圖／取自臉書@台視時光機）

田銀花相隔30年終於在演唱會見到張惠妹，兒子吳鎮安更上台和張惠妹合唱；田銀花當年雖和阿妹平手3次，但後來因為懷了吳鎮安不再參賽，阿妹得知後開玩笑對吳鎮安說：「所以是你救了我」，台下歌迷高喊希望田銀花能上台唱一下，阿妹則幽默表示：「怕會輸，以後再說」。

張惠妹(右)與田銀花(左)在《五燈獎》曾一度戰得僵持不下。（圖／取自臉書@台視時光機）

吳鎮安事後也在社群發文說，自己是被張惠妹的歌胎教長大的，這段微妙緣令不少人直呼神奇，而昔日勁敵兒子同台的故事引發熱議後，臉書專頁「台視時光機」也在前(15)日貼出兩人當年的比賽畫面，讓網友們驚呼兩人真的都太會唱，還有人形容像「陳美鳳PK安室奈美惠」。