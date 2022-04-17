民進黨高雄市議員高閔琳在初選民調落馬，她下午在臉書發表聲明說，不後悔拉抬新人，不會鬆懈地方服務和議員職務，不會脫黨參選。高感謝大岡山民眾對她的支持和疼惜，是她努力不夠，必須深刻檢討。

高閔琳表示，民主進步黨多年來的黨內初選機制就是為了培育年輕世代、鼓勵素人和幕僚參政。這是目前最好、最公平、最民主的制度。她指出，願意加入民進黨、願意投入地方公共事務，以及願意在基層為民服務者都值得尊敬和鼓勵。

高閔琳也提到2018韓流崛起、選情艱困時感謝鄉親的堅定支持，讓她通過大選考驗；2020當她面對「罷琳」的罷免案時，民眾依然給她非常多的溫暖和支持，也讓她再次度過艱難的考驗，她對此充滿深深的感恩。

高閔琳說，從當選議員的那一刻起，她就不曾鬆懈。相信8年勤政打拚，不會白費。她也會一如以往，勤奮認真地把議員的工作做好，直到任期屆滿的那一刻。