每個人面對感情的態度不一，有些人對心儀對象熱情如火，勇於示愛；但也有些人特別慢熟，對於追求者或是心儀對象經常愛理不理，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，在感情裡特別慢熟，慢熟到追求者準備放棄這段感情時，他們才意識到自己似乎有點動心。

▍白羊座

白羊座個性率真，經常跟異性打打鬧鬧，有時候他們也不確定自己究竟是喜歡對方，還是單純將對方視為合得來的人，直到對方選擇離開白羊座時，他們才會慌亂的意識到自己十分在乎對方，無法接受對方從自己的生活消失，這才會鼓起勇氣向對方表白示愛。

▍雙子座

雙子座相當愛玩，同時也害怕安定下來，很享受當前的不確定性，覺得一切皆有可能。這讓雙子座覺得自由自在，即便遇到有點好感的對象，他們也不會輕易表白。如果想要確定雙子座的心意，可以用離開來進行試探，一旦他們開口示愛，就代表對方在他們心裡佔有一席之地。

▍天蠍座

天蠍座脾氣直來直往，好像天不怕地不怕的樣子，但其實他們遇到感情就會特別害羞彆扭，也不敢輕易表達好感，因為天蠍害怕遭到無情拒絕，也擔心表白後兩人關係生變，所以一直都是以朋友的角色跟對方相處，不敢踰矩，只有對方說要離開了，天蠍才會著急的表露自己的心意。

▍水瓶座

要想跟水瓶座打交道是一件相當心累的事情，因為他們想很多，也很少會把這些想法說出來，明明是再簡單不過的事，到了水瓶這裡就會變得十分複雜。他們只要一想到表白可能會失敗，就會頓時打消念頭，但其實他們心裡還是放不下對方，直到對方打算離開，水瓶座才會慌亂的將內心真實想法通通說出來。