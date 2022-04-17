新北市一名溫姓男子妻子為家庭保母，他趁其妻子外出竟伸出狼爪對3歲女童進行猥褻，事發1個月後，女童於自家睡前突脫口說出「阿伯的鳥鳥很大」，整件事情才被揭發，新北地院審理時溫男一再否認犯案；法官依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，處有期徒刑5年。

依據判決書記載，一名媽媽於106年7月將女兒交給家庭保母溫姓男子老婆照顧，109年1月溫男見老婆外出，外傭在廚房無暇照顧機會，強行趴在女童身上，並脫去女童內褲，用下體猥褻女童臀部得逞；事隔一個月後，女童突在自家房間，就寢前突然脫口說出「阿伯的鳥鳥很大」，經女童父母詢問後，才揭露此猥褻事件，憤而報警提告。

3歲女童被偵訊時表示，「我跑去阿伯(溫男)的房間，看見阿伯的鳥鳥，那時候我趴在阿伯的床上，我趴在阿伯的床上，阿伯則是跪著、趴著，他(溫男)戳我的屁股」、「他(溫男)拉到我褲子，沒有先問我可不可以拉掉，我沒有喜歡他拉掉我的褲子」、「阿伯用他的鳥鳥戳我的屁股，屁股是指大便的地方，阿伯用鳥鳥戳我屁股時，我不會痛」。

溫男辯稱，當時在房間看A片，女童剛好闖進房間討抱，「下體不小心碰到女同的嘴巴，沒有刻意要碰觸」、「在體重機上量體重抱著女童，下體不小心碰到女童臀部」、「在換褲子的時候，女童跑來剛好碰到下體」，沒有對女童猥褻。

新北地院審理，經醫院對女童評估，女童認知能力正常，面對提問可以確實回答，回答內容與描述符合年齡發展，其所述應非憑空妄想；審酌溫男看著女童在其住處接受溫妻照顧長達2年，與女童有一定的認識程度，竟為滿足個人性慾，無視女童年紀尚幼，性自主權之發展未臻成熟，且犯後一再否認犯行，未向女童道歉、和解，未有任何悔意，犯後態度甚差；法官依對未滿14歲之女子強制猥褻罪，處有期徒刑5年。