傳出俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）慘遭烏克蘭以「海王星」反艦飛彈擊沉，引發各界熱議。前雄三飛彈總工程師張誠認為，莫斯科號是否被飛彈直接擊毀，還要看俄方公布的官兵存活狀況；他還表示，現在大家懷疑的地方是，從海王星飛彈的裝藥量和速度來看，都不像能夠直接擊沉莫斯科號，即便是美軍的AGM158C飛彈，也不是100%能夠摧毀同級艦艇。

張誠今天(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大家最懷疑的是，莫斯科號是不是被飛彈打到。如果是軍艦自身爆炸，相較於遭受攻擊，傷亡人數會少很多，因為船艙發生爆炸時有自救措施，而被攻擊的反應則不一樣；俄羅斯真正公布官兵存活狀況後，如果官兵都獲救，莫斯科號沉沒的主因可能就不是因為遭受飛彈攻擊。

至於海王星飛彈能不能擊毀莫斯科號？張誠指出，莫斯科號的排水量在1萬2000噸左右，海王星飛彈是在前蘇聯的天王星反艦飛彈(Kh-35)的基礎上發展而來，而天王星彈頭的裝藥量大概是150公斤，美軍與之較相似的魚叉反艦飛彈的彈頭裝藥則是220公斤，「大家懷疑，怎麼可能是海王星打到的，理由就從這邊來，這個飛彈的彈頭重量和速度，不像是可以打到這麼重量級軍艦的飛彈」。

張誠分析，洛克希德馬丁公司2016年的模擬攻擊影片，對象就是光榮級巡洋艦，在模擬中投入了3枚AGM158C飛彈，而這個飛彈是美軍最新型反艦飛彈，射程約580公里；海王星的射程大概只有280公里，「莫斯科號被擊沉時到底離岸邊多遠？」他也指出，洛克希德馬丁的這段模擬結果，其實也透露出這麼好的飛彈，都沒能100%命中目標。

張誠也說，莫斯科號除了是黑海艦隊旗艦，也肩負整個艦隊的防空和水面打擊任務，而到底該艦的防空系統出了什麼事？大家是各說各話。有些報導指出，事發當時有TB2無人機在附近活動，所以有人猜測，莫斯科號忙著看TB2，忽視海王星飛彈攻擊，這不合邏輯，因為TB2攜帶的武器對莫斯科號產生不了影響，「要打用近迫武器打就好，到底是不是海王星打的？可以看下去」。