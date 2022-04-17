年底選戰時間越來越近，國民黨高雄市長人選卻仍難產，被認為是「最強母雞」的前高雄市副市長李四川，日前雖已表態無意參選高雄市長，但高雄不少地方人士不放棄、努力勸進中，也讓李四川的一舉一動備受矚目。同為前高雄市副市長的葉匡時，今(17日)就貼出一張和李四川會面後的照片表示「相談甚歡」。

2022年高雄市長選舉，民進黨已提名現任市長陳其邁尋求連任，國民黨人選仍未明朗。近日有媒體報導，一位李四川的友人透露，李並非不想挽救藍營在高雄的頹勢，而是他對投入市長選戰有所顧忌。近日亦有媒體指出，部分深藍社團、市黨幹部已私下喊出徵召孫文學校總校長張亞中參選，讓在地議員嚇出一身冷汗。

左起為國民黨副主席 夏立言、前高雄市副市長 李四川、前高雄市副市長 葉匡時。(圖/翻攝自 葉匡時臉書)

葉匡時17日貼出一張和李四川、國民黨副主席夏立言會面後的照片，並表示下午「相談甚歡」。

值得注意的是，國民黨高市議會黨團總召童燕珍6日率領市議員黃紹庭、陳美雅到新北市與李四川碰面，發揮三顧茅廬精神勸進李出馬選高雄市長，但李強調「我是拿鐵鎚的，不懂政治，也沒有意願」，請愛他的議員能見諒、體諒，目前將個人工作做好，至於高雄他仍相當關心，也不會改變對高雄的愛。

「做工程的人大概不會扭扭捏捏，要選就選，不選就不選」，李四川強調，從頭到尾沒有考慮過選舉，假設韓團隊在高雄有一點政績，絕非只有自己的功勞，而是所有人的努力，他也鼓勵讓高雄在地年輕人、國民黨有志人士能出來承擔，未來若時間允許，也願意擔任輔選角色。