台中市衛生局長曾梓展說，這名確診1歲男嬰居家隔離中，症狀是有點發燒和有點痰屬輕症，醫療人員密切觀察中。（盧金足攝）

台中市民到宜蘭的進香團，本來5人確診，17日新增兩例，累計已7例，今日新增的兩例確診者，包括參加宜蘭進香團的阿公、阿嬤傳染給兒子，兒子再傳染給1歲的孫子，衛生局長曾梓展表示，這名1歲男童目前居家隔離中，症狀是有點發燒和有點痰屬輕症，醫療人員密切觀察中。

台中市參加宜蘭進香團確診者累計7例，其中染疫的一對阿公、阿嬤，其中這名阿公並非中火員工，台電表示是「台電承攬商」，阿公、阿嬤確診後，傳給給兒子，兒子再傳染給1歲的孫子，累計全家四人確診。

衛生局長曾梓展下午在疫情記者會表示，今日新增21例，已知群聚案部分，新增12例，包括烏日虛擬貨幣聚會群聚新增2例，包括之前共計6例；成功嶺群聚新增2例，包括之前1例，共計3例；西屯區1家設計公司群聚新增2例，包括之前5例，共計7例。

此外，宜蘭進香團群聚新增2例，包括之前5例，累計共7例；科技公司群聚新增2例；亞大群聚新增2例。

外縣市足跡部分，新增6例，當中新增2例去台北參加阿妹演唱會的歌迷，目前累積共7例；在密切接觸者部分，新增1例；在疫調中部分，新增2例。

市長盧秀燕指出，衛生局疫調顯示，台中市今年以來，12歲以下確診者共27人，當中全部都是無症狀或輕症，台中市沒有中重症幼童確診者。今日中央記者會也已宣布6歲至11歲幼童的施打政策，市府內部已展開作業，後續會按照中央指引，盡速完成6歲至11歲施打規畫。