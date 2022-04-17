新北市林姓婦人去年2月喝醉酒心情不好，一再打110、1999專線謊報輕生，警方不堪其擾，今年2月又因想找「法律諮詢」，再謊報被鄰居毆傷左眼，警詢後認為林婦違反《社會秩序維護法》，移送裁罰，法官裁罰林婦3000元。

警方調查，今年2月17日清晨3時5分，林婦撥打報案專線，謊報她遭鄰居毆打左眼受傷。警方調派警力趕抵，並通報119到場救護，但員警到場後，卻發現林婦並未受傷。

警方發現，林婦謊報行為並非第一次，她早於去年2月12日至16日就連續撥打110、1999報案專線，指她輕生需救護，但警方到場後發現林婦只是酒醉，心情不佳。

林婦供稱，她左眼受傷是去年9月5日發生的，她報案是想找法律諮詢，至於去年2月她確實想輕生，打電話報警，經員警開導，心情變好後才回去睡覺。警方認為，林婦故意向公務員謊報災害，違反《社維法》，移送裁罰。

法官認為，林婦去年2月打電話時，不能排除她當時有輕生意念，難認有謊報情事，加上警方未舉證她謊報災害、屢勸不聽的情形，不符《社維法》處罰要件。

至於林婦今年2月17日謊報左眼受傷，法官認為林婦自承報案是想請求法律諮詢，顯見她報案時並無遭遇危害情形，她謊報行為影響員警執勤，排擠警力維持社會治安，甚而可能影響其他事故、災害搶救，認定林婦無端耗費警力資源，裁罰3000元。

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