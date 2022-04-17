料杯杯新品散發濃郁花生香，豐富口感誘人品嘗。（料杯杯提供）

手搖飲店「料杯杯」為了歡慶週年，攜手台灣老字號「福源」推出「花生醬的事」系列飲品及奶霜，超濃郁花生味，準備重擊花生控味蕾。咖啡潮流品牌 Flash Coffee 則與燕麥奶品牌 OATLY 推出限定合作飲品與優惠活動。

料杯杯「花生朵朵燕麥奶」使用近年興起的燕麥奶，搭配仙草凍及彩小芋啵啵配料，最後鋪上綿密花生奶霜；「花生JOHN牛乳沙」細緻牛乳雪泥搭配花生醬，加上大理石布丁、彩小Q及牛奶麻吉，多層次口感一次滿足。即起至21日推出嚐鮮價，花生系列現折10元。30日前加入會員，可領券後享八折優惠。

Flash Coffee 與 OATLY 即將於今年四到五月連番推出聯名新品，首先於15日登場第一款聯名飲品－「OATLY燕麥拿鐵冷萃」，每一瓶都是手工經過低溫8小時的冷萃過濾，搭配優質濃醇的 OATLY燕麥奶，為無論是乳糖不耐症的族群或是想嚐鮮的顧客們提供香醇的咖啡新選擇！此外，OATLY 燕麥拿鐵冷萃上市提供95折嚐鮮限時優惠價。