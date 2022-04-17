尤姓女子租用廣告車繞行台塑大樓周邊，一再播放女子哭腔的錄音檔，要台塑集團高層王文堯出來面對，並掛著「王永在死不瞑目」、「王永在在天上哭泣」文宣，騷擾台塑集團，台北地院依《社會秩序維護法》藉端滋擾公司行號，裁罰尤女2000元。另廣告車李姓司機則因不知情不罰。

警方調查，尤女向廣告公司承租廣告車，並提供「女子哭腔」要求王文堯出來面對的錄音檔，以及「王永在死不瞑目」、「王永在在天上哭泣」、「王文堯，1113凱道3000人在找你」等文宣，由廣告車李姓駕駛於去年11月24日上午開車沿北市民生東路4段、敦化北路台塑大樓周邊繞行，並撥放錄音檔。

警詢後，將尤女、李男依違反《社會秩序維護法》，移送台北地院簡易庭裁罰。

法官認為，尤女承租廣告車並提供文宣及錄音檔，沿台塑大樓周邊繞行撥放，要求台塑集團重要領導階層王文堯出來面對，認定尤女有影響台塑公司之故意，確已妨害台塑正常營業活動，達到滋擾公司行號安寧秩序之程度，裁罰2000元。

至於廣告車司機李男否認有滋擾行為，辯稱他只是依廣告公司老闆指示開廣告車到指定地點，不知車上撥放錄音及文宣內容，加上尤女表示不認識李男，他只是受雇員工，與撥放內容及車上文宣都沒關係，法官裁定李男不罰。