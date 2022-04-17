P. LEAGUE+高雄鋼鐵人17日在鳳山主場進行二連戰，迎戰台北富邦勇士，隊長呂政儒持續昨日的火熱手感，攻下21分，班尼特也在禁賽後解禁回歸，攻下20分、14籃板，高雄鋼鐵人與富邦勇士激戰到第四節才分出勝負，終場87比109敗給富邦勇士。

鋼鐵人代總教練洪啟超表示，前三節執行得不錯，防守與戰術執行都不錯，但富邦勇士在第四節展現實力，加上找不到得分點，讓他很頭痛，未來要多著墨戰術的變化與執行，以及提升板凳的得分，不能落差太多。

鋼鐵人昨日與領航猿激戰到延長賽才分出勝負，今日「背靠背」力抗勁敵富邦勇士，主將周儀翔、禁區戰將藍少甫兩人因身體不適輪休，替補上場的盧哲毅抓住先發的機會，比賽一開始就接獲陳又瑋的傳球助攻籃下取分。

班尼特遭禁賽後回歸火力全開，幾次與布朗的小組配合，秀出招牌的大猩猩灌籃，防守上蓋鍋、抄截樣樣來，加上呂政儒、布朗的外線砲火，首節鋼鐵人一度取得11分的雙位數領先。

第二節一開始，呂政儒連續投進兩顆三分球，一度帶領球隊打出14比6的開局，再度把比分拉開至11的差距，但富邦勇士很快找到進攻節奏，幾次外線得手，再度扭轉戰局，雙方在上半場戰成57比57平手。

比賽進入下半場，陳又瑋適時站出來，連續投進兩顆三分球，壓著臺北富邦勇士一直無法將比數超前，加上班尼特也替鋼鐵人的外線火力增溫，帶領鋼鐵人打完第三節，以82比81仍維持領先戰局。

第四節開始，雙方展開激戰，班尼特的三分球終結了兩隊維持了兩分半鐘的得分乾旱期，但鋼鐵人明顯受到前一天延長賽的影響，體力開始下滑，投籃命中率明顯下滑，終場不敵作客的富邦勇士。

班尼特賽後表示，前三節打出球隊自己的風格，但第四節變成單洋將之後，戰術跑位與進攻速度明顯感覺慢很多，造成進攻大當機，他認為年輕球員要學習在這種情況下如何調整。