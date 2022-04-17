《路透》引述2名知情人士的話說，對於飽受批評的上海疫情封控措施，中共當局已做出重大決定，設定目標在下週三之前阻斷新冠病毒在隔離區以外的傳播，這將使中國最大的城市進一步放鬆封鎖限制，逐步恢復正常生活。

《路透》引述一份上海官員週六發表的內部講話副本中說，這一目標將要求官員加快新冠病毒檢測，並將陽性病例轉移到隔離中心。

自2019年底武漢首次發現新冠病毒以來，上海已成為大陸最大的疫情中心，3月初新冠病毒感染開始激增後，已記錄到32萬多名感染病例。

報導說，被封鎖的上海居民對食物短缺、失去收入、家庭成員被迫分離和做為隔離中心的方艙醫院各種惡劣條件表示極為失望。此外，由於新冠肺炎疫情的限制，中國許多地區的工廠關閉和運輸瓶頸正在影響全球供應鏈，對今年的經濟成長造成重大不利因素。

據不願透露姓名的消息人士透露，上海4月20日之前實現「社區清零」的新目標已於近日傳達給了市黨員幹部和學校等組織。目前中國對「清零」的定義是指隔離區外無新增陽性病例。

報導引述周六上海寶山區黨委書記陳杰的一份講話文稿表示，隨著公眾焦慮和糧食供應壓力的增加，上海的形勢已經到了「關鍵時刻」。

陳杰在講話中表示，國務院工作組、市委、市政府要求，17日要出現疫情轉折點，20日要實現疫情清零。

上海市政府和中國國務院沒有立即回應《路透》的置評請求。周日，外媒在工作時間外無法通過電話聯繫到寶山區政府。

陳杰在講話中說，「這是軍令，不能討價還價，只能咬緊牙關爭取勝利。也可以說，這是一場全面的進攻，是扭轉疫情趨勢的最後一搏。」

對於其他實施封鎖的中國城市來說，結束社區一級傳播是一個轉折點。在此之前，深圳在3月中旬實施了一周的封鎖，在隔離區以外的本地病例數量降至零後，深圳重新開放了公共交通，並允許企業在不久之後恢復營業。

週六，上海新增23643例本地感染病例，722例為隔離區外新增病例。