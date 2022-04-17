葉冠成、廖鳳英結縭30餘年。（音圓唱片提供）

台語歌壇夫妻檔歌手葉冠成、廖鳳英結縭30餘年，攜手合唱〈幸福第一名〉，讓人稱羨不已！這對白手起家的夫妻，是中部電器大亨，也是台灣教唱天后楊惠絜的學生，在楊惠絜的教導下，順利灌錄出道曲；廖鳳英多年前曾罹癌險失聲，特別感謝恩師的鼓勵和對症改善她發聲技巧，如今終於順利發歌，讓她銘感五內。廖鳳英走過這一遭，呼籲大家：「記得要兩、三年就做一次健康檢查，有機會及早治療，挽救生命。」

廖鳳英憶及105年做健康檢查時，被照出一顆近1公分的甲狀腺瘤，「台中榮總的醫師研判形狀不好，建議我開刀，果然化驗結果是癌。」廖鳳英當時晴天霹靂，所幸發現得早、初期就開刀切除。但術後卻驚覺發聲出了大問題，說話氣若游絲不說，還要靠很近才聽得到她的聲音，「長達1年，講話要靠狠勁，好懊惱」；熱愛唱歌的她，宛如被判無期徒刑，為了重拾歌唱志趣，她重返歌唱班學習，她說：「直到2年多前，偶遇楊惠絜老師，在她用心對症下藥指導下，居然奇蹟式地持續進步，而且圓夢發片。」