即將進入炎熱夏季，引領咖啡風潮的星巴克，推出「Cold Brew Nitro Day」活動，顧客即日起至6月4日的每週六，點購大杯(含)以上COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯可享30元折扣優惠。

星巴克選用獨特的冷萃綜合咖啡豆，並以室溫14小時冷水慢速萃取出的冷萃咖啡(Cold Brew Coffee)，其芳香而蘊含著獨特的巧克力與柑橘的風味調性，帶出咖啡本身的甘甜與滑順，是咖啡老饕夏季必嘗的黑咖啡飲品。只有指定門市才販售的氮氣冷萃系列，則是將氮氣注入低溫慢速萃取的冷萃咖啡中，從而創造出綿密的泡沫，一入口如絲絨般細緻滑順，濃郁咖啡帶出自然甘甜，在夏季無論視覺或口感都帶來清涼的感受。

初次嘗試冷萃咖啡的顧客，也可從經典特調冷萃咖啡或是香檸蜜柚冷萃咖啡嘗試，前者加入香草風味糖漿所調製的甜奶油，使整體口感更甜美圓潤；而後者以檸檬清新的香氣，加入了紅柚醬與蜂蜜調和，在炎熱夏季喝起來冰涼清爽。

近幾年大為流行的氮氣冷萃咖啡，星巴克也將其變化出獨特的「松露巧克力風味氮氣冷萃咖啡」，將經典的氮氣冷萃咖啡上層佐以絲絨般香柔的巧克力冰奶泡，再撒上巧克力粉，每一口均能感受到濃郁松露巧克力香氣。