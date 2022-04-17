雲林縣水林鄉「好蝦冏男社」示範生態養殖垂釣，協助青年返鄉創業。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉「好蝦冏男社」配合經濟部中小企業處的協助青年返鄉創業計畫，17日在水林鄉舉辦生態養殖垂釣活動，藉由「好蝦冏男社」青年創業成功個案，鼓勵旅外年輕人返鄉從事友善、智慧、科技農漁業，目前已有數名青年有意願投入。

「好蝦冏男社」負責人李富正，12年前與7名國中同學各拿出20萬元，堅持「友善土地，天然養殖」投入生態養殖，如今生態魚蝦在網購上大受歡迎，更獲選為經濟部中小企業處「雲林海口在地青年創育坊」，成為青年返鄉創業指標人物。

李富正表示，此次生態養殖垂釣活動，除了讓一般民眾體驗垂釣樂趣，最重要的是推廣生態養殖與科技漁業，以「好蝦冏男社」為示範點，讓有意返鄉創業的年輕人或在地有意轉型的漁民了解生態養殖如何經營、行銷，再由中小企業處提供各種相關資源。

生態池主要以混養方式進行水產養殖，建立1個平衡的食物鏈，同時維持生物多樣性，池內除了蝦子，還有豆仔魚、龍膽石斑、台灣鯛、虱目魚、烏龜等，並採低密度養殖，減少高密度養殖容易產生病變的問題，因此魚蝦相對健康，不須使用藥物。

李富正說，「雲林海口在地青年創育坊」針對水林、口湖等沿海鄉鎮，以「品牌建構、產品履歷、數位行銷、體驗串連」作為主軸，提供通路、行銷、政府計畫等相關資源，進而落實政府資源平均挹注城鄉、支持青年返鄉、增加就業機會。

李富正指出，他12年前嘗試生態養殖，老一輩漁民都不看好，覺得他「不切實際、亂搞」，過程也相當艱難，還好最後作出成績來，希望藉由自己的經驗，協助青年返鄉創業更容易些。