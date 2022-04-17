新北市三峽區18歲男子14日驗出PCR陽性確診，被要求返家隔離，未料男子卻將手機放置在家中，違規外出打球，事後遭衛生局裁罰150萬元，而該裁罰金額也是新北疫情爆發後首例確診者被裁罰的最高金額。（蔡雯如翻攝）

新北市三峽區18歲男子14日驗出PCR陽性確診，被要求返家隔離，未料男子卻將手機放置在家中，違規外出打球，甚至還跑去買Apple Watch，而男子也不怕被逮，大方將外出行徑、確診個資放上Instagram限時動態，行徑囂張。對此，衛生局表示，已在17日上午會同警方至該男子家中查訪，而男子無視防疫、公然挑戰公權力，市府將裁罰150萬元。

據了解，該名男子因身體不適前往採檢確診後，衛生單位就立即發出通報單，要求他在家隔離，但男子16日卻大方在Instagram限動貼出通報單確診個資，還打上「恭喜中獎」等字，隨即將手機丟在家中，跑去外面與球友打球，從男子貼出的Instagram限動還可見其額頭貼著退熱貼，顯見仍有不適症狀。

新北市三峽區18歲男子14日驗出PCR陽性確診，被要求返家隔離，未料男子卻將手機放置在家中，違規外出打球，事後遭衛生局裁罰150萬元，而該裁罰金額也是新北疫情爆發後首例確診者被裁罰的最高金額。（蔡雯如翻攝）

新北市三峽區18歲男子14日驗出PCR陽性確診，被要求返家隔離，未料男子卻將手機放置在家中，違規外出打球，事後遭衛生局裁罰150萬元，而該裁罰金額也是新北疫情爆發後首例確診者被裁罰的最高金額。（蔡雯如翻攝）

有民眾發現男子大膽行徑後，向相關單位舉報後，此事才曝光。衛生局也說，男子16日深夜將手機放置家中，違規外出打球，還在IG發布限時動態，目前已依法強制移送集中檢疫所，而男子明知已經確診，惡意不帶手機規避電子圍籬，外出打籃球還在PO文公然挑戰公權力，市府將對其裁罰150萬元，以示警誡，而該裁罰金額也是新北市自疫情爆發首例確診者被裁罰的最高金額。